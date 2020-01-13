حماده هلال يلتقط سيلفي مع معجبيه في عزاء والد إيهاب توفيق

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - التقط عدد من المشاركين في عزاء والد الفنان المصري إيهاب توفيق، صور "سيلفي" مع الفنان المصري حمادة هلال أثناء دخوله العزاء بمسجد المشير بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

وهذا التصرف هاجمه البعض معتبرين أن أجواء الحزن والعزاء تحتم عليهم احترام الميت ومشاعر ذويه، ومن الواضح أنه تصرف "غير لائق".

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، وظهر في العزاء الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان المصري مصطفى قمر بجانب إيهاب توفيق في قائمة المصطفين لتقبل العزاء.

وكان من بين الحضور الفنانة التونسية لطيفة وكارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد وطارق الشيخ وعمرو مصطفى، ومصطفى كامل وحميد الشاعري وهشام عباس ونهال عنبر ونادية مصطفى عضو مجلس نقابة الموسيقيين.

كما حضر وزيرا العدل السابقين أحمد الزند وإيهاب فهمي وليلى علوي وفيفي عبده وكابتن شادي محمد وعصام كاريكا وحماده هلال وحميد الشاعري وكابتن خالد بيبو وداليا البحيري ورامي رضوان ومحمد الصاوي وطارق الدسوقي والكابتن هشام حنفي وغيرهم.

ولقي والد المطرب إيهاب توفيق مصرعه، صباح يوم الخميس الماضي، جرّاء حريق هائل اندلع في منزله الواقع في مدينة نصر بالقاهرة، قبل أن تخمد قوات الحماية المدنية النيران.

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وكشف الدكتور محمود عادل ابن عمة إيهاب توفيق أن المدفأة هي سبب اندلاع الحريق في الفيلا، موضحًا أن عمه ترك الدفاية في غرفة المعيشة، ويبدو أنها احترقت، والنيران وصلت إلى الغرفة، ثم إلى باقي الفيلا، وأقيمت صلاة الجنازة على جثمان الفقيد بمسجد السلام بمدينة نصر.

وظهر الفنان المصري إيهاب توفيق بحالة حزن واضحة أثناء تلقيه عزاء والده المهندس أحمد توفيق، وانهار بالبكاء عدة مرات وسط مساندة نجوم الفن ومواساتهم له.

يذكر أن الفنان المصري إيهاب توفيق هو الابن الوحيد لوالديه، إذ كان له شقيق توفي في حادث سير عندما كان في الثانية عشرة من عمره، أما والدته سوزان توفيق، فقد توفيت في 2014 بعد معاناة مع المرض.

ومن الجدير ذكره أن نيابة مدينة نصر أول انتدبت المعمل الجنائي لمنزل والد إيهاب توفيق وتم معاينة الحريق وتفريغ كاميرات المراقبة وفحصها كما أمرت بتشريح الجثمان لتحديد مدى وجود شبهة جنائية أم لا.