هبة مجدي تبدأ بتصوير "فرصة ثانية"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الممثلة المصرية هبة مجدي بتصوير دورها بمسلسل "فرصة ثانية" في أحد الديكورات الخاصة تحت إدارة المخرج مرقس عادل. حيث جمعتها المشاهد الأولى مع دياب، ياسمين صبري وأحمد مجدي وغيرهم من أبطال العمل.
الجدير ذكره أن الشركة المنتجة قد تسلّمت حتى الساعة 15 حلقة مكتوبة من المسلسل الذي ألفه مصطفى جمال هاشم ويعالجه درامياً محمد سيد بشير. علماً أنهما يستمران بكتابة باقي حلقات العمل.
يشار إلى أنها تواصل تصوير مشاهدها فى مسلسل "الأخ الكبير" المؤلف من 45 حلقة، وتلعب فيه دور شقيقة النجم محمد رجب
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