شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش تنفى انضمامها لـ"The Voice Kids" بديلة لنانسى بعد أزمة السرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات حول استبدال الفنانة نانسى عجرم فى برنامج ذا فويس كيدز "The Voice Kids"، حيث تحل محلها الفنانة نسرين طافش، وساعد على انتشار الشائعة الإشارة إلى أن السبب فى ذلك القرار يعود لأزمة قضية محاولة سرقة الفنانة نانسى عجرم، التى أسفرت عن مقتل اللص على يد زوجها الدكتور فادى الهاشم.

لكن نسرين طافش، حسمت الجدل المثار حول هذه الشائعة بتغريده ساخرة عبر حسابها على تويتر، وقالت "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسى عجرم بى فى برنامج ذا فويس.. بس نسيتو تحطو اسمى بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية.. وإنى سبب غلاء السلع الغذائية.. وتزايد نسب الطلاق بالصين.. ومجاعات أفريقيا.. وأقنعت هارى وميجان بالاستقالة من المهام الملكية.. وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".



تغريده نسرين طافش

ومن المعروف أن حلقات المرحلة الأولى فى البرنامج مسجلة بالكامل، لكن باقى الحلقات تكون على الهواء، وقالت تقارير إعلامية إنه تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج ويتبقى فقط حلقة واحدة يجب أن تسجل فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير، على أن تكون الحلقة النهائية مباشرة فى السابع من شهر مارس من ستوديوهات "MBC" فى بيروت.

ويشار إلى أنه مازالت واقعة محاولة سرقة منزل الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، تتصدر عناوين الأخبار، وذلك لخروج الكثير من الشائعات والمزاعم حولها، فضلًا عن أنها قيد التحقيقات، والتى انتهت بقتل اللص على يد زوجها فادى الهاشم.



شائعة استبدال نسرين طافش بدلا من نانسى عجرم فى برنامج ذا فويس

وكان آخر التطورات فى القضية، التى صدمت العديد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى، ما كشف عنه تقرير الطبيب الشرعى، أمس الجمعة، وهو أن القتيل تعرض لـ17 طلقة نارية من مسدس زوج نانسى عجرم.

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وجاءت الإصابات على النحو التالى: طلقة واحدة فى الساعد الأيمن، وطلقتان فى الكتف الأيسر، وطلقة تحت الإبط الأيسر، و3 طلقات فى الصدر، وطلقتان فى البطن، و7 طلقات فى الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة فى الفخذ الأيسر، وتزامنًا مع ذلك، ذكرت تقارير أن هناك اشتباهًا فى وجود متورط آخر ساهم فى قتل الشاب السورى بمنزل نانسى عجرم، إذ أن الرصاص أطلق من الأمام والخلف، بحسب موقع "لبنان 24".

لكن خرج الوكيل القانونى لفادى الهاشم، المحامى جابى جرمانوس، ليفند هذه المزاعم، وبرر تصرف موكله، بقوله "إنه ليس خبيرًا عسكريًا، بل هو شخص تعرض لوهلة لحالة عصبية، وأى شخص مكانه كان تصرف مثله"، بحسب تصريحاته لصحيفة "الراى" الكويتية.

وأضاف جرمانوس، "ولو كان معه 100 طلقة لكان أطلقها، إن تصرف الدكتور فادى مشروع، وأى شخص مكانه كان تصرف مثله لو كان مكانه، لو كان الشخص المقنع من أقرباء الدكتور فادى، وحصلت ظروف مماثلة، لكان تصرف معه بنفس الطريقة، ونحن نتكلم فى الحادثة عن شخص مقنع أشهر مسدسه فى بيته، فكيف يمكن أن يتصرف معه؟"، وعما إذا كان المسدس الذى كان بحوزة فادى الهاشم، وقت الحادثة، أوتوماتيك أو يطلق طلقة طلقة، أوضح جابى جرمانوس، أن المسدس من نوع "جلوك" (Glock) رَشَقى، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت.

فيما نفى "جرمانوس"، شائعة أخرى متداولة، وهى أن هناك أكثر من شخص أطلق النار على اللص، وليس الدكتور فادى الهاشم لوحده، بسبب إصابة القتيل من الخلف والأمام، وأكد أن "مطلق النار هو الدكتور فادى الهاشم فقط، وبسبب قرب المسافة التى أطلق منها الرصاص، فإنه خرق جسم القتيل من ناحية إلى ناحية أخرى، المسافة التى كانت تفصل بينهما لا تتعدى مترا واحدا أو المترين".