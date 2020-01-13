شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لـ "جاريد ليتو" .. مصاص دماء في فيلم مارفل Morbius الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت صورة لـ الممثل العالمى جاريد ليتو، في فيلمه الجديد، الذى يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، الذى يجرى تصويره حاليا، وكان قد صرح المنتج آفي أراد، في حوار صحفى له من قبل حول الفيلم الجديد " Morbius "، قائلا "انتظر حتى ترى الطريقة التي سيظهر بها العمل الجديد، وما الذي فعلناه بهذه الشخصية، ستحبها" كما أكد أن هناك العديد من الشخصيات العظيمة الأخرى قيد الإنتاج.



Morbius

فيلم Morbius الجديد من بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".

ويدورالفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

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وكان قد كشف التقرير الذى نشر على موقع " hollywoodreporter " أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلمSuicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.

وفقًا لمصادر مقربة من ليتو وعلى علم بسلوكه، عندما علم الممثل الحائز على جائزة الأوسكار بمشروع فيليبس الجديد، لم يشتكي بل طلب من مديره أعماله، إيرفينج آزوف، الاتصال بـ رئيس الشركة الأم لـ Warners، وكانت فكرته هى الوصول معهم لـ طريقة لإيقاف العمل على الفيلم الجديد، حيث أن آزوف هو نفس وكيل أعمال المخرج تود فيليبس.