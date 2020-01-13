شكرا لقرائتكم خبر عن درة تستقبل عيد ميلادها بصور من الملاهى : "لا تفقد الطفل اللى جواك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة التونسية درة زروق، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الـ40، حيث يوم 13 يناير من العام 1980، وقبل ساعات من يوم ميلادها نشرت النجمة التونسية مجموعة صور لها وهى بجوار ألعاب أطفال فى الملاهى، فيما أمسكت بحلوى "غزل البنات" فى صور أخرى التقطتها بروح طفولية بريئة، معلقة عليها "لا تفقد أبدا الطفل بداخلك".

الفنانة درة، تميزت بإجادتها أداء أدوار متنوعة ومختلفة وأثبتت وجودها بجدارة وعملت مع معظم نجوم جيلها، حيث شاركت الفنان أحمد السقا فى فيلم "بابا" وشاركهم البطولة صلاح عبد الله، إدوارد، خالد سرحان ومن إخراج على إدريس.



درة تستقبل عيد ميلادها برسالة خاصة

وحققت نجاح كبير منذ ظهورها فى الدراما والسينما بداية من فيلم "هى فوضى" وشاركت فى مسلسل "مزاج الخير" مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "سجن النسا" مع النجمة نيللى كريم، ومشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان، حتى قدمت اولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "الشارع اللى ورانا" للمخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته كل من النجمة الكبيرة لبلبة والراحل الفنان فاروق الفيشاوى.

وتحرص درة دائما على حضورها المهرجانات فى مصر والوطن العربى واعتاد الجمهور على متابعة إطلالاتها المتميزة دائما على السجادة الحمراء وحرصها على اختيار فساتين من بيوت الأزياء العالمية ودائما يشيد بها الجمهور فى كل اطلالة تظهر بها.

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الفنانة درة فى القاهرة

وتشارك درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك فى الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربى بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوى على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره فى الفيلم، كما تم عرضه فى مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وتجسد درة، دور امرأة مطلقة، لديها ابن وابنة، وتعيش فى منزل شقيقها "إبراهيم" وزوجته، ما يثير استياء الأخيرة، ويدفعها إلى التشاجر مع زوجها مرات عدة، وتتوالى الأحداث وتكتشف أن انفصال ميرفت عن زوجها سببه علاقتها المتوترة بحماتها، التى هددت ابنها بطرده من منزلها حال إعادة طليقته إلى عصمته.



الفنانة درة



درة فى الملاهى



روح طفولية تسيطر على درة فى عيد ميلادها