شيرين رضا توجه نداء إستغاثة إلى وزارة الداخلية المصرية

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” شيرين رضا ” عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة لها وجهت من خلالها نداء إستغاثة لوزارة الداخلية المصرية . والذي جاء في محاولة منها لإنقاذ الحيوانات المتواجدة في سوق الجمعة مما تتعرض له من عنف وتعذيب . فكتبت شيرين رضا قائلة : ” نداء إلى وزارة الداخلية أرجوكم وأتوسل إليكم فى إيجاد حل بخصوص سوق الجمعة .. اللي بيحصل هناك للحيوانات المسروقة من سحل وضرب وتعذيب لا يليق بنا كدولة أرجوكم ” . وتحرص الفنانة شيرين رضا على الاهتمام بالحيوانات وتوجه دائما رسائل للمسئولين والجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان .. كما وجهت نداءا إلى المسئولين من قبل للنظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان .

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