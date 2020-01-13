فهرية أفجين توضح حقيقة خلافها مع زوجها بوراك أوزجيفيت

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كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 11:52 صباحاً - نفت النجمة التركية فهرية أفجين ما يتم تداوله عن وجود مشاكل بينها وبين زوجها النجم التركي بوراك أوزجيفيت، مؤكدة أن “هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها، بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر”.
وأضافت فهرية: “عندما ينتهي من التصوير لا يخرج من المنزل، ويفضل قضاء كل وقته مع طفله، حتى أنه يعتذر من كلّ أصدقائه الذين يطلبون رؤيته”.
وكانت فهرية قد أشارت الى أن بوراك يغيب كثيراً عن المنزل بسبب إنشغاله بالتصوير، ونفتقده أنا وابني كاران ولا نراه بشكل مستمر، لكنني أتفهم كلّ ما يمر به”.
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