بسبب مقطع فيديو .. فنانة سعودية تواجه انتقادات واتهامات بالترويج للتدخين والإساءة للحجاب

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 11:52 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة السعودية ” إلهام علي ” والذي أثار الجدل وغضب الكثيرين على مواقع التواصل الذين اتهموها بتقليد الرجال والترويج لتدخين السجائر والإساءة للحجاب .

حيث ظهرت إلهام علي في مقطع الفيديو من مشهد في مسلسلها الكوميدي الذي يعرض بالوقت الحالي ” سريع سريع ” وهي ترتدي الحجاب وتحاول إشعال سيجارة وتتحدث وتصرخ بصوت عال وهو ما رفضه المتابعين .

وجاء عدد من التعليقات حول ما ظهر في هذا المشهد واصفة إياه بإنه عدم احترام للذوق العام لاحتوائه على ألفاظ مسيئة والتي لا يجوز أن يتم عرضها بالمملكة أو أي مكان آخر .. إلى جانب أن المحتوى سئ ويخلو من الكوميديا .