قمر بإطلالة ساخنة من الكويت!

كتب امير فتحي في الاثنين 13 يناير 2020 11:52 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية قمر صورة جديدة عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها بإطلالة مثيرة.

وأطلت قمر على متابعيها بهوت شورت جينز مع قميص اسود كاشفة انها في الكويت ليومين قبل ان تتوجه الى الامارات والسعودية.

وعلقت قمر على الصورة قائلة: “صباح الخير من الكويت ????.. رح اقعد يومين في الكويت لتصوير اعلان قريباً بتشوفوا???????? عدين وين بتقولو رح كون دبي وسعودية”.