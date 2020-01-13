ابنة المطربة السورية أصالة تبكي لهذا السبب!

الإثنين 13 يناير 2020

حرصت شام الذهبي، ابنة المطربة السورية أصالة، على حضور أول حفل غنائي لوالدتها بعد انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان، والذي أحيته في مصر، الجمعة.



وبكت "شام"، خلال الحفل، عند سماعها أغنية "بين إيديك" وهي الأغنية التي تم طرحها عام 2013، وأخرجها طارق العريان.

وجذبت دموع شام الذهبي خلال الحفل عدسات المصورين، وأبرزها برنامج "ET بالعربي"، الذي كشف في تقرير له عن أن الحفل كان خيريا ولصالح المصابات بمرض السرطان.

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يُذكر أن أصالة طرحت، مساء الخميس، "كليب" جديدا بعنوان "شامخ" من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز المعنى، وحقق نجاحا كبيرا.

وكانت أصالة قد أعلنت مؤخرا انفصالها عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام 13 عاما، وعلّق العريان على الانفصال بنشر صورة تجمعه بأصالة عبر حسابه على أنستقرام وكتب: "لسوء الحظ وصلنا للنهاية".