فنانة إيرانية: الكثير يريد تغيير النظام السياسي في البلاد

الإثنين 13 يناير 2020

قالت الفنانة والناشطة الإيرانية البارزة شيرين نشأت ان الكثير من الإيرانيين يريدون تغيير النظام السياسي، وتابعت "لقد سئمنا".



واضافت شيرين، في مقابلة مع مجلة دير شبيجل الألمانية "في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اندلعت الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، ما دفعني والعديد من النشطاء الآخرين نؤمن بجدية الرغبة في التغيير في إيران".

وتابعت "لقد سأم الشعب الإيراني من البؤس الاقتصادي والمناخ الاجتماعي الخانق، وأظهر غضبه بشكل واضح للعالم".

وأضافت قائلة "بالطبع أنا ممنوعة من السفر لإيران، لكنني على اتصال وثيق بها، فعائلتي تعيش هناك، وأتواصل معهم يوميا عبر الهاتف".

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ولفتت إلى أن هناك يأسا كبيرا في إيران بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية، مضيفة "أنا والكثير من اللاجئين هنا في الولايات المتحدة والشعب نريد تغيير النظام في طهران".

ونوهت بأن احتجاجات نوفمبر الماضي في المدن الإيرانية صرخة ضد الأوضاع الاقتصادية والبطالة ومصادرة الحريات، وقد قتل فيها العديد من الشبان الأبرياء.

ووفق دير شبيجل فإن شيرين نشأت، المولودة في إيران عام 1957، تعد نجمة في عالم الفن دوليا، حيث نالت أعمالها المصورة شهرة عالمية، ونالت جوائز مرموقة مثل جائزة بينالي في 1999، كما أنها ناشطة سياسية ومعارضة شرسة لنظام طهران وتعيش في المنفى بالولايات المتحدة منذ 4 عقود.

وفي نوفمبر الماضي، اندلعت احتجاجات كبيرة في مدن إيرانية عدة، بعد قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات بنسبة 50% بشكل مفاجئ. وقوبلت المظاهرات بعنف مفرط من قبل الأمن، ما أدى لمقتل مئات المتظاهرين.

وقبل أيام، قتل قاسم سليماني الذي يعتبر العقل المدبر للأنشطة الإيرانية الإرهابية والمزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، في غارة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار، قرب مطار بغداد.