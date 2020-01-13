نجل وديع الصافي لن يشارك في The Voice Senior.. والأضواء على والد دانييلا رحمة

متابعة بتجــــــــــرد: تدور اليوم الاثنين عجلة تصوير الحلقة الأولى من برنامج The Voice Senior المخصّص للمواهب ما فوق الـ60 سنة، بحضور المدربين الأربعة: سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

وفي حين بدأت وسائل إعلامية بتسريب أسماء المشتركين، نفى الفنان جورج وديع الصافي مشاركته في البرنامج رغم انّه عُرض عليه الظهور بالنسخة الأولى من برنامج المواهب الشهير.

أمّا الفنان يوسف رحمة، والد الممثلة دانييلا رحمة، فقد تمّ تداول إسمه أيضاً من بين المشاركين في البرنامج، وهو الّذي ابتعد سابقاً عن الأضواء تاركاً لبنان وهاجر إلى أستراليا.

فهل يكون والد دانييلا رحمة نجم شاشة التلفزيون في الأيام المُقبلة في حال تأكّدت مشاركته؟