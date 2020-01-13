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متابعة بتجــــــــــرد: في دردشة سريعة مع نجمة مسلسل “عروس بيروت”، كشفت الممثلة كارمن بصيبص لقناة LBCI ان نجوم الموسم الثاني من العمل الّذي نال شهرة واسعة في العالم العربي قد توجّهوا يوم الجمعة الفائت إلى اسطنبول لبدء تصوير الأحداث الجديدة.
وفي متابعةٍ لحسابات فريق العمل، رصدنا مجموعة صورٍ لهم في رحلتهم الّتي انطلقت من مطار بيروت إلى تركيا لاستئناف تصوير أحداث الجزء الثاني من “عروس بيروت”.
وظهر في الصور الّتي رصدناها كلّ من كارمن بصيبص ورانيا سلوان وميا سعيد وماري تيريز معلوف وسامي بو حمدان وعلاء الزعبي والطفل زياد العلي.
كانت هذه تفاصيل خبر أجواء الجزء الثاني من “عروس بيروت”.. صور بين المطار وموقع التصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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