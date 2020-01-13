هل أُدخل جورج وسوف إلى المستشفى بعد تدهور صحة والدته؟

متابعة بتجــــــــــرد: قلق محبّو سلطان الطرب جورج وسوف بسبب تداول معلومات عن إدخاله إلى المستشفى في سوريا من دون الكشف عن طبيعة الوعكة الصحيّة الّتي ألمّت به.
في الحقيقة، يتمتّع الفنان جورج وسوف بصحّة جيّدة عكس ما يُشاع عبر منصّات التواصل الإجتماعي، وزيارته للمستشفى إقتصرت على الخضوع للفحوص الطبيّة الّتي يجريها بشكلٍ دوري.
وبالتالي، لا صحّة للمعلومات الّتي أشارت إلى تدهور حالة جورج وسوف الصحيّة، إنما المعلومة الدقيقة تُشير إلى دخول والدة سلطان الطرب المستشفى بسبب إصابتها بالإنفلوانزا، وقد تحسّن وضعها الصحي.
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