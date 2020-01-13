متابعة بتجــــــــــرد: بعد الضجة التي أحدثها النجم التركي جان يامان بسبب انتشار صورته الاولى بعد دخوله الخدمة العسكرية واجباره على قص لحيته وشعره الطويل، انتشر صورا جديدة له بالبزة العسكرية وتحول الى نجم القنوات التركية.
ورغم ان النجم التركي المعروف في الوطن العربي بشخصية “جان” في مسلسل “الطائر المبكر صدم الجميع بشكله الجديد، الا انه لم يفقد وسامته.
وظهر يامان في صور حديثة من داخل إحدى الوحدات العسكرية بأزمير وهو يرتدي البزّة العسكرية، كما ظهر في صورة أخرى وهو يقف على الدور لأخذ الطعام.
وأثارت تلك الصور ضجة كبيرة في تركيا، واثنى العديد من المشاهدين على وسامته في البزة التي أضافت الى طلته ومنحته رونقا جديداً وجمالا اضافيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد صورته من دون لحية وشعر.. فيديو لبطل “الطائر المبكر” بالملابس العسكرية يثير ضجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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