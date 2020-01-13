الملكة إليزابيث تخالف القواعد الملكية بسبب الامير هاري.. إليكم ما حصل

متابعة بتجـــــــــــرد: في مخالفة للقواعد الملكية، قامت الملكة إليزابيث بالاتصال هاتفيا بنفسها بحفيدها الأمير هاري، لسؤاله عما إذا كان هو وزوجته ميغان ميركيل سينضمان إلى بقية أفراد العائلة الملكية للاحتفال بأعياد الميلاد.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية تفاصيل هذه المخالفة، حيث لا تقوم الملكة بالاتصال هاتفيا بأي فرد، حتى أفراد عائلتها، ما يجعل المكالمة الهاتفية أمرا “غير مسبوق”.

وبحسب التقرير التزم هاري الصمت بشأن ترتيباته لقضاء احتفالات أعياد الميلاد مع عائلته في القصر، ولدى تلقيه المكالمة قضى يومين قبل أن يخطر جدته برفض اقتراح الاحتفال بأعياد الميلاد في قصر “ساندرينغام”.