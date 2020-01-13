متابعة بتجــــــــــرد: عبرت الممثلة التركية فهرية أفجان عن انزعاجها من غياب زوجها النجم بوراك أوزجيفيت عن منزلهما بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد “قيامة عثمان” الذي يعرض حاليا ويحقق نجاحاً كبيراً.
واكدت في تصريح ان النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية “كمال” بات “يغيب كثيرا بسبب انشغاله بالتصوير، ونفتقده أنا وابني كاران ولا نراه بشكل مستمر، لكنني أتفهم كلّ ما يمر به”.
ونفت ما يتم تداوله عن وجود مشاكل بينهما، مؤكدة ان “هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها، بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر”.
واضافت: “عندما ينتهي من التصوير لا يخرج ممن المنزل ويفضل قضاء كل وقته مع طفله، حتى انه يعتذر من كلّ أصدقائه الذين يطلبون رؤيته”.
كانت هذه تفاصيل خبر فهرية أفجان تكشف حقيقة خلافها مع زوجها وتشتكي غيابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.