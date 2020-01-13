فهرية أفجان تكشف حقيقة خلافها مع زوجها وتشتكي غيابه

متابعة بتجــــــــــرد: عبرت الممثلة التركية فهرية أفجان عن انزعاجها من غياب زوجها النجم بوراك أوزجيفيت عن منزلهما بسبب انشغاله بتصوير مسلسله الجديد “قيامة عثمان” الذي يعرض حاليا ويحقق نجاحاً كبيراً.

واكدت في تصريح ان النجم المعروف في الوطن العربي بشخصية “كمال” بات “يغيب كثيرا بسبب انشغاله بالتصوير، ونفتقده أنا وابني كاران ولا نراه بشكل مستمر، لكنني أتفهم كلّ ما يمر به”.

ونفت ما يتم تداوله عن وجود مشاكل بينهما، مؤكدة ان “هذه الشائعات تضحكنا كلما قرأناها ولا نفهم سبب نشرها، بوراك يغيب بسبب عمله لا أكثر”.

واضافت: “عندما ينتهي من التصوير لا يخرج ممن المنزل ويفضل قضاء كل وقته مع طفله، حتى انه يعتذر من كلّ أصدقائه الذين يطلبون رؤيته”.