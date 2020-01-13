متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان أحمد سعد، مقطع فيديو قصيراً عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام، مازح به أصدقاءه، إذ ظهر في الفيديو يحدث متابعيه بدافعه عن التغيير.
وقال أحمد في المقطع المنشور على تطبيق “تيك توك”: “أنا زهقت كل شوية كلام أحمد اتجوز أحمد طلق أنا لازم أتغير” ليظهر شقيقه الفنان عمرو سعد بعد ذلك مرتديًا نفس الملابس، وينظر باندهاش، ثم يقول “إيه القرف اللي جوايا ده”.
وكان أحمد سعد قد فاجأ جمهوره في حواره ببرنامج الجمعة في مصر، بالحديث عن وجود قصة حب جديدة في حياته، رغم مضي شهور قليلة على انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، رافضاً الإفصاح عن هوية حبيبته وإذا ما كانت من الوسط الفني أو من خارجه.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يحدث ضجة بفيديو جديد عن مشاكله: “أنا زهقت” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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