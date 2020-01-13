في أول ظهور له بعد الطلاق.. ماذا فعل طارق العريان مع ابنيه من أصالة؟

متابعة بتجـــــــــرد: حرص المخرج طارق العريان، في أول ظهور له على مواقع التواصل بعد إعلان طلاقه رسمياً من المطربة أصالة، على إظهار اهتمامه بابنيه التوأم “آدم وعلي”، حيث نشر صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بإنستغرام، أثناء تواجده معهما في إحدى الفعاليات الخاصة بالأطفال، وكتب معلقاً على الصورة: “الأولوية دائماً رقم واحد هي لـ آدم وعلي”.

ولتأكيد اهتمامه بعائلته، لم يكتف العريان بتلك الصورة، لكنه وثق رسالته بمشهد من فيلمThe God father، ويظهر فيه النجم الكبير مارلون براندو وهو يؤكد أن الرجل الذي لا يهتم بعائلته ويقضي معهم بعض الأوقات لا يكون رجلاً حقيقي.

وهو ما عده العديد من متابعيه رسالة يبعثها إلى طليقته يؤكد فيها أنه يعتم بعائلته وأن ما حدث من خلافات بينهما لم تكن مقصودة.

وكان العريان قد أكد في تصريحات صحافية سابقة أن هناك تفاصيل مفهومة بشكل خاطئ لا يجوز الحديث عنها، لأنه يرفض أن تكون حياته الشخصية والعائلية مجرد قصة للحكي على ألسنة الناس، وعلى صفحات الصحف والمواقع، خاصة عندما يتم فبركتها وتحويرها كالأفلام التركية والهندية”، مضيفاً: “الطعن في الأزواج وفى العائلات والخوض في الأعراض أمر سيئ للغاية، ولا يبنى بل يهدم أسراً، فهناك علاقة حب وزواج وعشرة تصل إلى 14 عاماً بيني وبين أصالة التي أكنُّ لها كل الحب والاحترام والتقدير، ومهما حدث فستظل أمًّا لأبنائي، كما أن حياتي الشخصية والعائلية ملك لي ولأسرتي فقط، وغير مسموح لأحد بالتدخل فيها، مثلما هو غير مسموح لي التدخل في حياة أحد الشخصية”.