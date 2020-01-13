وداعاً علي الغرير.. ابتسامة استمرت 30 عاما

على مدار 30 عاما من الإبداع في مجال التمثيل استطاع الفنان البحريني علي الغرير العبور إلى عقل ووجدان الجمهور بخفة ظله وأدائه الفني الرائع، لتمتد شعبيته ونجوميته للعالم العربي من المحيط إلى الخليج بسبب اختياراته الذكية.

ولد الغرير في 30 سبتمبر/ أيلول 1968، وأحب التمثيل منذ صغر سنه وحداثة عهده بالحياة، وفي عام 1990 بدأ مشواره الفني من خلال المشاركة في مسلسل" رحلة العجائب" وفي نفس العام وقف على خشبة المسرح وشارك بعرض "اليس في بلاد العجائب".

وعبر مشواره الفني قدم الممثل البحريني 51 مسلسلا تليفزيونيا أبرزها "الهارب 1995، بحر الحكايات 1997، سعدون 1998، العولمة 1999، سوالف طفاش 2009، أهل الدار 2014 جديمك نديمك 2019".

Advertisements





وتوهج الغرير أيضا على خشبة المسرح وقدم 13 عرضا منها "جحا و الأرض، عنبر و 11 سبتمبر، نار يا حبيبى نار ".

ورغم سطوعه فى المسرح والتليفزيون تأخرت خطوات الغرير على شاشة السينما كثيرا، وعندما أدرك أهميتها وأنها الذاكرة الحقيقة للفنان توجه إليها في 2013، وقدم عبر شاشتها 5 أفلام هي "زائر ، حنين، سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا، طفاش والأربعين حرامي، طربال رايح جاي".

وتوفي الغرير، الأحد، إثر إصابته بأزمة قلبية، ليترك مساحة كبيرة من الحزن في كل قلوب محبيه فى العالم العربي، لا يملؤها سوى أعماله الخالدة.



