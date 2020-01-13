القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بطريقة ساخرة علقت الفنانة السورية نسرين طافش على الأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة عبر مواقع التواصل الأجتماعي بشأن استبعاد نانسي عجرم من المشاركة في برنامج "ذا فويس كيدز" بسبب الظروف التى تمر بها نتيجة مقتل لص اقتحم منزلها.
وكتبت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر: "لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس.. بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية وإني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات أفريقيا وأقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة".
وكانت نسرين طافش كشفت لـ"العين الإخبارية" منذ أيام عن اعتذارها عن عملين سوريين من أجل التفرغ لدورها في مسلسل "ختم النمر " أمام أحمد صلاح حسني وميرهان حسين وحنان سليمان.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تنفي انضامها لـ"ذا فويس كيدز" واستبعاد نانسي عجرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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