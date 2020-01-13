الحزن يعم الفن البحريني لرحيل علي الغرير.. "وداعا طفاشوه"

سادت حالة من الحزن الوسط الفني البحريني ووسائل التواصل الاجتماعي برحيل الممثل علي الغرير إثر سكتة قلبية مفاجئة، الأحد، عن عمر ناهز 52 عاما.

ووصفت وكالة أنباء البحرين الفنان الراحل بأنه "من أبرز الفنانين في البحرين والخليج العربي" حيث عرفه الجمهور البحريني والخليجي من خلال الأدوار الكوميدية إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية المتميزة.

ورثا الفنان البحريني عبد الله الفلاح ‏الراحل علي الغرير بكلمات مؤثرة، حيث نشر تغريدة على "تويتر"، قائلا: "وداعاً علي الغرير وداعاً (طفاشوه) رحيلك جرح في قلب الطفولة".





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وكتبت الفنانة البحرينية شيماء سبت: "‏أخوي وصديق الطفولة كبرنا مع بعض وكبر اسمنا واشتغلنا مع بعض عرفتك من أول يوم وأنت تضحك ماتخيّلت اكتب خبر وفاتك.. فاجعة موتتك ذبحتنا".





من جانبه، وجه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الملكية للتكفل برعاية أبناء فقيد الوطن الفنان علي الغرير.

وولد الغرير في 30 سبتمبر أيلول 1968 وبدأ رحلته الفنية في 1990 من خلال مسلسل "رحلة العجائب" وقدم على مدى مشواره أكثر من 50 مسلسلا إضافة إلى 13 عملا مسرحيا.

ومن أشهر مسلسلاته "حزاوينا خليجية" و"سعدون" و"سوالف طفاش" و"الحرب العائلية الأولى" و"لولو مرجان" و"جديمك نديمك".

كما قدم الفنان الراحل بعض الأفلام السينمائية مثل "طفاش والأربعين حرامي" و"طربال رايح جاي".