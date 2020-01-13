حدث نادر.. صدام الأهلي والزمالك قد يتكرر 4 مرات في أسبوعين

يبدو أن فريقي الأهلي والزمالك سيكونان على موعد مع الإثارة خلال الشهرين المقبلين، بعد تأكد تواجههما مرتين 4 أيام خلال شهر فبراير/شباط المقبل.

الفريقان يلتقيان يوم 20 من الشهر المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، في بطولة كأس السوبر المصري، قبل أن يلتقيا مجددا يوم 24 من الشهر نفسه، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

غير أن هذين اللقاءين قد لا يكونان الوحيدين اللذين يجمعان بين الفريقين في تلك الفترة، حيث قد يتجدد بينهما اللقاء في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، وهو ما سيجعلهما يتواجهان 4 مرات خلال أسبوعين.

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الزمالك يحتل المركز الثاني في مجموعته الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن المتصدر مازيمبي، في الوقت الذي يحتل الأهلي فيه نفس المركز بمجموعته الثانية بنفس الرصيد من النقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي التونسي صاحب الصدارة.

وفي حالة تأهل أحد الفريقين في المركز الأول والآخر في المركز الثاني، سيكون من المحتمل أن يتقابل الفريقان في الدور ربع النهائي، إذ لا تمنع لوائح "الكاف" من التقاء فريقين من بلد واحد في الدور ربع النهائي.

وستقام مباريات الذهاب للدور ربع النهائي الثمانية أحد أيام 28 و29 فبراير/شباط المقبل، على أن تقام جولة الإياب في 6 و7 مارس/آذار التالي.

ولم يحدث أن تواجه الفريقان في بطولة دوري أبطال أفريقيا منذ وقوعهما معا في دور المجموعات عام 2013، حيث انتهت المباراة الأولى بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يفوز الأهلي في مباراة الإياب بنتيجة 4-2.

كما لم يسبق للفريقين أن التقيا 4 مرات في أسبوعين، حيث إن أقرب مدة التقى فيها الفريقان مرتين كانت خلال أسبوع، وذلك عام 2008، عندما فاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قبل أسبوع من الفوز عليه مجددا بنتيجة 2-0 في كأس السوبر المصري.