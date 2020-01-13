محمد رمضان وسعد لمجرد يعلنان عن مفاجأة قريبة

Jan 13, 2020
اجتمع النجم المغربي سعد لمجرد للمرة الأولى في حفل فني مع النجم المصري محمد رمضان وذلك ضمن ليالي مهرجان مركز دبي التجاري العالمي نهاية الأسبوع الفائت، حيث يعتبر هذا اللقاء هو الأول لهما مع بعضهما على المسرح بعدما طرحا أغنية “انساي”.
وقدّم لمجرد ورمضان الديو الغنائي “انساي” على المسرح وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة أن الكليب حقق أكثر من 195 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر على طرحه.
وفور الانتهاء من تقديم “إنساي” على المسرح، كشف لمجرد ورمضان الى انهما سيجتمعان بعمل جديد قريباً.
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