محمد رمضان وسعد لمجرد يعلنان عن مفاجأة قريبة

اجتمع النجم المغربي سعد لمجرد للمرة الأولى في حفل فني مع النجم المصري محمد رمضان وذلك ضمن ليالي مهرجان مركز دبي التجاري العالمي نهاية الأسبوع الفائت، حيث يعتبر هذا اللقاء هو الأول لهما مع بعضهما على المسرح بعدما طرحا أغنية “انساي”.

وقدّم لمجرد ورمضان الديو الغنائي “انساي” على المسرح وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور، خاصة أن الكليب حقق أكثر من 195 ملايين مشاهدة بعد خمسة أشهر على طرحه.

وفور الانتهاء من تقديم “إنساي” على المسرح، كشف لمجرد ورمضان الى انهما سيجتمعان بعمل جديد قريباً.