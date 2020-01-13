خاص- كارلا حداد في اجرأ تصريح: “ما في مصاري”

في ظل الظرف الراهن الذي يمر به لبنان، اتخذت المحطات اللبنانية قراراً بوقف كل برامجها تماشياً مع الاوضاع الصعبة ومواكبة للمظاهرات التي تجوب الشوارع.

“Fi Male” من البرامج التي غابت عن شاشة LBCI مع العلم ان آخر حلقة صورت من البرنامج كانت بمناسبة عيد الميلاد المجيد حيث حلّ ضيفاً فيها الاعلامي سامي كليب.

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موقع “الخليج 365” اتصل بمقدمة “Fi Male” كارلا حداد لمعرفة موعد عودتها الى المشاهدين، وهل هناك من حلقات جديدة يتم تصويرها، “حداد” أكدت لنا ان كل شيء مجمّد الآن وقالت “ما في مصاري”. وتابعت لافتة الى أنه لم يتم توقيف برنامجها فقط، بل قامت LBCI بايقاف كل البرامج لهذا الموسم الى حين اتضاح الصورة أكثر حول الوضع الراهن في البلد.

وكشفت كارلا الى أنها بدأت وضع خططاً لاستكمال مشوار مهنتها والأفكار واردة وهناك عدة احتمالات، وأي محطة لديها فكرة معينة هي جاهزة لتتعاون معها خاصة ان كل المحطات اللبنانية تحولت الى اخبارية لتواكب الازمة الكبيرة التي ضربت لبنان.

نذكر ان كارلا حداد كانت قد غادرت MTV وعادت الى LBCI مقدمة سلسلة من الحلقات من برنامج “Fi Male” حيث حل عدة ضيوف من مختلف المجالات.