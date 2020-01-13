نادين نجيم على خطى سيلينا غوميز وريهانا

خضعت النجمة اللبنانية نادين ن. نجيم لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور المشاهير العالمي ماريانو فيفانكو في لندن.

وفي زيارة سريعة على حساب “نجيم” عبر موقع انستغرام، لفتنا متابعة نجمة “خمسة ونص” وماريانو فيفانكو لبعضهما البعض.

وكانت “نجيم” قد قامت في الأيام الماضية باعتماد تسريحة شعر جديدة لمسلسلها الرمضاني القادم “عشرين عشرين”، ونشرت صورة من اللوك، واعدة الجمهور بجلسة تصوير مذهلة دون الكشف عن تفاصيل، إلا ان جمهور نادين كشف المفاجأة.

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فكيف ستطل نادين بعدسة المصور العالمي ماريانو فيفانكو الذي يقف وراء عدسة الكاميرا لالتقاط الصور لأكثر الفنانين شهرة في العالم أمثال ريهانا، سيلينا غوميز، جيجي وبيلا حديد، جنيفر لوبيز وغيرهن.

من جهة أخرى، تبدأ “نجيم” تصوير مسلسل “2020” بعد أيام قليلة والذي يجمعها مجدداً مع النجم السوري قصي خولي والمخرج اللبناني فيليب أسمر ومن انتاج الصبّاح أخوان، حيث من المتوقع ان تلعب شخصية جديدة ومختلفة تماماً عن كل ما قدّمته سابقاً.

وتمنت نادين أن يتقبلها الجمهور في الدور الذي اختارته خاصة بعدما تعود أن يراها بشخصية معينة وهي متحمسة جداً للعمل المقبل الذي سيحمل العديد من المفاجأت ان لناحية القصة والاخراج والدور الذي ستقدمه.