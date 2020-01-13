ملكة جمال بلجيكا 2020 تتعثر وتسقط خلال حفل تتويجها.. شاهدي الفيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل بضع دقائق من حصولها على اللقب، تعرضت ملكة جمال بليجكا لعام 2020 إلى موقف محرج أمام مئات المتفرجين، وكانت العدسات بالمرصاد.

فخلال عرض مباشر لحفل التتويج واختيار الفائزة بلقب ملكة جمال بلجيكا عام 2020، تعثرت "سيلينا فان أوتسيل" (23 عامًا) على خشبة المسرح أمام الجمهور، أثناء نزولها من الدرج، مما أدى لسقوطها على ركبتيها.

إلا أنه وفقًا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، لم ينته الموقف المحرج عند السقوط فقط، فعلى الرغم من إنقاذ "سيلين" للموقف ونهوضها بسرعة، إلا أنه لوحظ سقوط حمالة صدرها على المسرح.

وبدلاً من التركيز على ما حدث، تجاهلت "سيلينا" الموقف وحمالة الصدر التي سقطت وظلت على المسرح، ونهضت بكل بساطة وأكملت عرضها بابتسامة عريضة، كأنّ شيئًا لم يكن، وسط تشجيع الجمهور لها بالتصفيق الحار.

وعلى الرغم من الموقف المحرج الذي تعرضت له "سيلين" أمام المئات، إلا أن التصويت كان في صالحها، وتم اختيارها لاحقًا للحصول على لقب "ملكة جمال بلجيكا لعام 2020" وخطفه من منافستها السابقة "إيلينا كاسترو سواريز".

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يجدر بالذكر أن حفل التتويج أُقيم في مسرح "بروكسيموس" في مدينة "دي بان"، وكانت "سيلين" في غاية الأناقة بفستان سماوي طويل جذاب مزين بالتطريزات اللامعة وتميز بأكمام الطويلة بتصميم الجرس وتميزت بتصميم طيات مزين بالريش، وكان مكياجها ناعمًا وتسريحتها تزينها التموجات الخفيفة، قبل أن تتألق بفستان آخر ذهبي خلال لحظة تتويجها باللقب.

وقالت دارلين ديفوس إحدى منظمي الحفل: "لقد كانت واثقة للغاية من نفسها، رغم تعثرها وسقوطها، كما أنها تتحدث بطلاقة بالغة، والتحقت بكلية الحقوق، إنها سيدة أعمال حقيقية".

وكما هو متوقع، اجتذب الفيديو أكثر من 27 ألف مشاهدة على الانترنت، وسرعان ما دعمها معجبيها، حيث قال أحدهم: "لقد تعاملت جيدًا مع هذا الموقف، وبكياسة كبيرة"، كما قال آخر: "ياله من موقف رائع في تاريخ بلجيكا".

يشار إلى أن "سيلينا" التحقت بكلية الحقوق، وبالإضافة إلى خطفها القلوب في الحفل، تحظى بقاعدة كبيرة من المتابعين على انستغرام، حيث يتابعها ما يصل إلى 72 ألف شخصًا.