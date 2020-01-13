محمد الترك: اسم دنيا بطمة غير وارد في تحقيقات "حمزة مون بيبي"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج المنتج البحريني محمد الترك وزوج الفنانة المغربية دنيا بطمة لكي يكذب كل الأخبار التي تم تداولها الأيام ااماضية بشأن منع روجته َوشقيقتها ابتسام من السفر، لتورطهما في قضية حساب "حمزة مون بيبي" المتخصص في فضح المشاهير على تطبيق "سناب شات".

وقال الترك خلال مقطع فيديو له عبر تطبيق "سناب شات": "أؤكد لكم أنه لا دنيا موجودة في التحقيق ولا ابتسام موجودة في التحقيق ولا اسمهم موجود في التحقيق ولا عليهم أي نوع مثل ما أنتم ذكرتم أنهم ممنوعون من السفر أو عليهم وعليهم .. ما في من هادا الكلام كله".

وتعيش الفنانة المغربية دنيا بطمة أسوأ أيام حياتها هذه الفترة بعد ورود اسمها في قضية ابتزاز للمشاهير وعلاقتها وشقيقتها ابتسام بحساب "حمزة مون بيبي" ، والذي يُشهّر ببعض النجوم وينتقدهم بطريقة جارحة.

بدأت القصة بعد القبض على اليوتيوبر سكينة كلامور، والتي كشفت بعض التفاصيل حول علاقة دنيا وشقيقتها بحساب حمزة مون بيبي، إلا أن بطمة أنكرت معرفته باليوتيوبر الشهيرة بداية الأمر، لتجد نفسها مؤخرًا وقد تم استدعائها بشكل رسمي في القضية الشهيرة، والتي من الممكن أن تطيح بمستقبل بطمة الفني.

وما أن وصلت بطمة إلى المغرب عائدة من البحرين، حتى تم استدعاؤها من أجل التحقيق معها.

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يُذكر أن قاضي التحقيق حدد يوم الـ 10 من شهر شباط/ فبراير المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة دنيا بطمة، وذلك إثر ذكر اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على موقع "سناب شات".

كما أقدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة، على خطوة مفاجئة بعد قضيتها المعروفة إعلاميًا بعصابة "حمزة مون بيبي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشتبه تورطها فيها؛ إذ ألغت متابعتها للعديد من الفنانين المغاربة والخليج العربي.

وبحسب ما بثّته قناة "شوف تي في" المغربية عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" فإن إلغاء المتابعة جاء بسبب عدم تضامن بعض الفنانين معها في قضيتها التي تسببت لها في الكثير من الأضرار كان آخرها سحب جواز السفر الخاص بها ورفع الكفالة المادية.

وأكدت أن دنيا بطمة ألغت متابعة كل من: سعد لمجرد، وأسماء لمنور، وأحلام، ورشيد العلالي، وليلى الحديوي، وإيهاب الأمير، وطليس، ويسار، وهشام مصرار، وعزيز دداس، وزهير بهاوي، ونعمان بالعيشي، وأبقت على متابعة كل من: الدوزي، ورضوان، وزوجته.