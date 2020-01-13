نجوم التسعينيات يجتمعون في عزاء والد إيهاب توفيق وحسين الجسمي

شهد عزاء والد الفنان إيهاب توفيق تواجد كبير لنجوم الفن وخاصة زملائه من نجوم فترة التسعينيات، والذين اجتمعوا مجدداً لمواساة إيهاب توفيق بعد وفاة والده.وحضر عزاء أيهاب توفيق اليوم في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة عدد من نجوم الفن وعلى رأسهم ليلى علوي ومصطفى شعبان وصلاح عبد الله وداليا البحيري وميريهان حسين وأحمد بدير وأشرف زكي وفيفي عبده والإعلامي رامي رضوان ووائل الإبراشي وغيرهم.

وتواجد أيضاً زملائه من المطربين في فترة التسعينيات والذين ظهروا جميعاً بعد غياب وعلى رأسهم الفنان مصطفى قمر وهشام عباس ومحمد محيي ونادية مصطفى وحسام حسني وعصام كاريكا ومجد القاسم بالإضافة إلى المنتج نصر محروس والمطرب رامي صبري.

حسين الجسمي في مقدمة المعزيين لإيهاب توفيق

وتلقى الفنان حسين الجسمي الإشادات على مواقع التواصل بعد تواجده بجانب إيهاب توفيق طوال العزاء وإصراره على تلقي العزاء بجانبه ومواساته، وهو ما جعله يثير إعجاب الجمهور بموقفه مع إيهاب توفيق والذي تلقى العزاء أيضاً بجانب عدد من زملائه مثل مصطفى قمر وهشام عباس. وخيم الحزن على وجه الفنان إيهاب توفيق في العزاء بعد رحيل والده منذ أيام بعد أصابته بالاختناق بسبب حريق هائل بمنزله، وتعاطف الجمهور مع إيهاب توفيق بعد الرحيل المؤلم لوالده وكذلك بعد ظهوره حزيناً في الجنازة والعزاء .

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