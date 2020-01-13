حنان مطاوع تؤكد أنها لا تتحرك بدون ابنتها وزوجها وتكشف عن دورها الجديد

كشفت الفنانة المصرية حنان مطاوع سر ظهورها في مدينة أسوان بصعيد مصر خلال الأيام الماضية برفقة زوجها وابنتها، مؤكدة أنها تقوم بتصوير مسلسلها التلفزيوني الجديد.وأضافت حنان في حديث صحافي خلال حضورها العرض الخاص لفيلم "يوم وليلة" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري خالد النبوي: "مبقتش بعرف أتحرك في أي حتة غير باينتس وزوجي".واستطردت أنها تصور مسلسلها الجديد "بنت القبايل" وهو عمل درامي تلفزيوني سيعرض خارج السباق الرمضاني وغالبية المشاهد والأحداث تدور في الصعيد.

وأشارت إلى أنها تقدم دورا صعيديا؛ إذ قالت: "راجعة أقدم صعيدي تاني وبنصور المشاهد الخارجية دلوقتي".واحتفل الفنان خالد النبوي بطرح فيلمه السينمائي الجديد "يوم وليلة"؛ إذ أقيم العرض الخاص في أحد المولات الكبرى بالقاهرة بحضور العديد من نجوم الفن.وأعرب عن سعادته بمقارنة الجمهور بينه وبين الفنان خالد صالح وأنه أدى الدور نفسه فقال إن خالد صالح ممثل رائع والتشبيه به ليس عيبا بل ميزة.وقالت درة التونسية إن التجميعة التي تواجدت في الفيلم خلقت منه حالة لدى الجمهور الذي شاهد الفيلم في عروضه التي أقيمت في بعض المهرجانات.

وأوضحت أن وجودها بجانب خالد النبوي وحنان مطاوع جعلها تتلقى تعليقات جيدة من الجمهور، مؤكدة أن كل شخص شارك في الفيلم أدى دوره بشكل جيد جدا.ونوهت درة إلى أن العمل قائم على التمثيل من الواقع الذي يحدث في مصر وليس "الفذلكة"، مشددة على أن الفيلم واقعي وبه شخصيات من الواقع، كما أن مشاهد التصوير كانت في مواقع حقيقية.وقالت حنان مطاوع إن فيلم "يوم وليلة" يتناول حياة الطبقة المتوسطة والمفترض أنها اندثرت، موضحة أنها تقدم شخصية "إيريني" الموظفة المطحونة".

وأضافت الفنانة الشابة سمر محمد متولي أنها تقدم دور "أنيسة" وهي الذراع اليمنى للفنان خالد النبوي، موضحة أن دورها فيه بعض الشر، وتساعده في بعض الأمور التي يقوم بها في الفيلم.وتدور جميع أحداث فيلم "يوم وليلة" ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.

يُشار إلى أن فيلم "يوم وليلة" يشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، والتونسية درة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وغيرهم، ومن تأليف يحيى فكري وإخراج أيمن مكرم.

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