مروج إبراهيم أول مصرية في نشرة Sky News







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أصبحت الإعلامية مروج إبراهيم أول مذيعة مصرية تقدِّم نشرة أخبار عبر شاشة Sky News عربية. علماً أنها عُرِفت سابقاً من خلال برنامج "ما وراء الحدث"، على شاشة "Extra News"، كما شاركت في تقديم العديد من الندوات والجلسات في منتديات الشباب، وعدة أنشطة وفعاليات سياسية واقتصادية في مصر.

هذا ويتردد أنها ستُطل على مشاهدي القناة بنشرتين أساسيتين في تمام الساعة الـ 7 والـ 10 مساءً، بالإضافة إلى بعض الفترات الآخرى.

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