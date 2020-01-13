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""الخليج 365"" من بيروت: نشرت الفنانة المصرية زينة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" مقطعاً مصوراً طريفاً لها من كواليس فيلم "الفلوس" الذي طُرح مؤخرًا بصالات السينما وتقوم ببطولته مع الفنان تامر حسني، ومجموعة من النجوم.

وفيما تظهر بمشاهد التدريبات على أداء بعض الحركات العنيفة التي نفذتها في أحداث الفيلم، علقت كاتبة: "أحلى حاجة المؤثرات الصوتية اللي في الأكشن، تش تش تش، لما تاخد بنت أختك وأنت رايح تتمرن، امنعوا الضحك"!

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تستعرض تدريباتها بكواليس "الفلوس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.