شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول قرارات مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إصدار قرار من الدكتور أشرف زكى، رئيس أكاديمية الفنون، بتكليف الدكتور مدحت الكاشف الأستاذ ورئيس مجلس قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية بتوليه منصب عميد المعهد صرح الأخير بأولي تصريحاته بعد العمادة لليوم السابع قائلا : أول قراراتي ستكون عقد مؤتمر علمى لطرح قضايا ومشكلات الفنون المسرحية ويتم الاعداد لليوبيل الماسي ( مرور 75 عاما " علي تخرج أول دفعة في المعهد العالي للفنون المسرحية .

والدكتور مدحت الكاشف ممثل ومخرج مسرحى قدم عددًا من الأعمال المسرحية بالبيت الفنى للمسرح من عام 1988 وحتي عام 1991 وحاصل على دكتوراه فى الفلسفة فى الفنون "تخصص تمثيل وإخراج" بتقدير مرتبة الشرف الأولي وله العديد من المؤلفات المنشورة في مجال الفن منها كتابه "اللغة الجسدية للممثل" وكتاب "المسرح والانسان ـ تقنيات العرض المسرحي المعاصر من الملحمية إلي انثروبولوجيا المسرح" وكتاب آخر بعنوان "البانتوميم ـ فن الصمت" وكتاب تم إصداره ضمن إصدارات المهرجان القومي للمسرح بعنوان "الوجه والظل في دولة التمثيل".

وكرم مؤخرا الدكتور مدحت الكاشف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهائه من المشاركة في دورتين في المسرح، إحداهما في التمثيل والأخرى في الاخراج المسرحي لشباب مكة المكرمة .

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يذكر أن الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز قدمت أمسية فنية بعنوان " المسرح وأثره علي المجتمع " بمشاركة الدكتور مدحت الكاشف والدكتور صبحي السيد والدكتورة عبير فوزي وأدارت الحوار الإعلامية السعودية سهي الوعل .