شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أبرز إطلالات الفنانة التونسية درة فى عيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الممثلة التونسية المتألقة درة زروق اليوم 13 يناير بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة نعود بالذاكرة إلى 10 من أفضل إطلالاتها هذا العام.

تميزت درة بإجادتها أداء أدوار متنوعة ومختلفة وأثبتت وجودها بجدارة وعملت مع معظم نجوم جيلها، حيث شاركت الفنان أحمد السقا في فيلم "بابا" وشاركهم البطولة صلاح عبدالله، إدوارد، خالد سرحان ومن إخراج على إدريس.

وحققت نجاح كبير منذ ظهورها فى الدراما والسينما بداية من فيلم "هى فوضى" وشاركت فى مسلسل "مزاج الخير" مع النجم مصطفى شعبان، ومسلسل "سجن النسا" مع النجمة نيللى كريم، ومشاركتها فى مسلسل "نسر الصعيد" مع النجم محمد رمضان، حتى قدمت اولى بطولاتها المطلقة من خلال مسلسل "الشارع اللى ورانا" للمخرج مجدى الهوارى، وشارك فى بطولته كل من النجمة الكبيرة لبلبة والراحل الفنان فاروق الفيشاوى.

وتحرص درة دائما على حضورها المهرجانات في مصر والوطن العربي واعتاد الجمهور على متابعة إطلالاتها المتميزة دائما على السجادة الحمراء وحرصها على اختيار فساتين من بيوت الأزياء العالمية ودائما يشيد بها الجمهور فى كل اطلالة تظهر بها.

وتشارك درة فى فيلم "يوم وليلة" للنجم خالد النبوى وحنان مطاوع الذى عرض فى السينمات من يوم 6 يناير وشارك فى بطولته كل من خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

وتجسد درة، دور امرأة مطلقة، لديها ابن وابنة، وتعيش في منزل شقيقها "إبراهيم" وزوجته، ما يثير استياء الأخيرة، ويدفعها إلى التشاجر مع زوجها مرات عدة، وتتوالى الأحداث وتكتشف أن انفصال ميرفت عن زوجها سببه علاقتها المتوترة بحماتها، التي هددت ابنها بطرده من منزلها حال إعادة طليقته إلى عصمته.

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