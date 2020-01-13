توفي أمام الكاميرا وشقيق فنان كبير.. حكايات حسين رياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم 13 يناير من عام 1897، ولد الفنان الراحل "حسين رياض محمود شفيق"، في حي السيدة زينب بالقاهرة، لأم سوريّة وأب مصري يعمل في تجارة الجلود.

الأب كان يصطحب أبناءه الثلاثة "حسين" و"مصطفى" و"محمد فؤاد"، إلى مسرح "سلامة حجازي" ليشاهدوا المسرحيات معه، فتعلق "حسين" وشقيقه "فؤاد" بالفن منذ الطفولة، لينضما بعدها لفرقة عبدالرحمن رشدي.

وعلى الرغم من صغر سنه، وفي سن مبكرة، لعب حسين أدوار الأب وأداها ببراعة، بعد أن حاول الاتجاه للغناء، لكن صوته لم يكن على المستوى المطلوب.

كوّن رياض فريق "هواة التمثيل المسرحي" مع يوسف وهبي، وأحمد علام، وعباس فارس، وحسن فايق وغيرهم، وكان معلمهم للتمثيل في هذه المسرحية هو إسماعيل وهبي، شقيق عملاق التمثيل يوسف وهبي، ثم عبدالحميد حمدي، ليقرر حسين رياض بعدها، أن يهب حياته للفن.

ونرصد في التقرير التالي معلومات عن العملاق حسين رياض:

1- مثل مسرحيته الأولى "خلّي بالك من إميلي" عام 1916 على مسرح جورج أبيض من بطولة روز اليوسف.

2- خوفًا من أن تتعرف عائلته على عمله بالفن، غير اسمه خلال المسرحية من حسين محمد شفيق إلى حسين رياض.

3- نتيجة لتغيير اسمه، لا يعرف الكثيرون أنه شقيق الممثل الراحل "فؤاد شفيق" الذي اتجه أيضًا للتمثيل بعد ذلك، وصار أحد أهم الفنانين في مصر.

4- انضم لفرقة رمسيس التي أسسها الفنان الراحل يوسف وهبي، ليواصل تألقه وربطت بينه وبين وهبي صداقة وطيدة ثم انضم بعدها لفرقة "فاطمة رشدي" لعدة سنوات.

5- عمل في السينما في بدايتها من خلال فيلم "صاحب السعادة كشكش بِك" عام 1931، ثم قدم في بدايات السينما الناطقة عدة أفلام، منها "الدفاع"، و"سلامة في خير"، و"لاشين"، وتوالت بعد ذلك أعماله السينمائية المتنوعة.

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6- قدم أدوار الخير في معظم مسيرته، وعُرِف بدور الأب الحنون في العديد من أدواره.

7- اشترك في العديد من الأعمال الشهيرة في السينما المصرية، وكرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962 بوسام الفنون.

8- قدم حوالي 150 فيلمًا منها "السبع بنات، وليلة الزفاف، المماليك، وإسلاماه"، وقدم للمسرح حوالي 140 مسرحية من أشهرها "عاصفة على بيت عطيل، تاجر البندقية، لويس الحادي عشر، أنطونيو وكليوباترا، مدرسة الفضائح، القضاء والقدر، الناصر".

9- قدم قرابة 150 عملًا إذاعيًا.

10- قال عنه يوسف وهبي في لقاء تلفزيوني: "في المستطاع أن تسند إلى حسين رياض أي دور وأنت مغمض العينين".

11- كان يحرص على عقد صالون ثقافي أدبي شعري في منزله، كان يحضره الشعراء إبراهيم ناجي، وإمام الصفتاوي، والموسيقار عبده صالح، والفنانة زوزو حمدي الحكيم والفنانة زينب صدقي.

12- كان فيلم "ليلة الزفاف" عام 1965، آخر أعماله الفنية التي أنهى تصويرها كاملةً.

13- قالت فاطمة ابنته إن والدها قدم 320 فيلمًا سينمائيًا و240 عملًا مسرحيًا و150 عملًا إذاعيًا و50 عملًا تليفزيونيًا.

14- أثناء تأديته دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا على، وسقط متوفيًا بأزمة قلبية، ولم يستكمل باقي مشاهده، ما اضطر المخرج بركات لحذفها والإشارة إليها، ليصبح الحاضر الغائب.