إيمي طلعت زكريا لـ"الخليج 365": سمير غانم مربيني ورشحني لـ"الزهر لما يلعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، إن مسرحية "الزهر لما يلعب" تعد التعاون الثاني لها مع الفنان سمير غانم والفنانة شيرين.

وأضافت إيمي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تعاونت مع الفنان القدير سمير غانم من قبل في مسرحية ترا لم لم، والفنانة القديرة شيرين في مسرحية (أمي مسافرة وجت على غافلة) وأيضًا التعاون الثاني مع المنتج أحمد الإبياري".

وتابعت: "سمير غانم والمنتج أحمد الإبياري هما رشحاني لهذا الدور بالمسرحية المقرر عرضها يوم 23 يناير بمسرح مكتبة مصر الجديدة، في تمام الساعة الثامنة مساء، والأستاذ سمير غانم.. مربيني وعارفني كويس".

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وأعربت إيمي طلعت زكريا، عن سعادتها بالعمل مع النجوم الكبار سمير غانم وشيرين في هذه التجربة المسرحية، مشيرة إلى أن المنتج أحمد الإبياري اعتاد دائمًا على المجازفة بالشباب وإشاركهم في أعماله التي يخوض إنتاجها.

وأضافت، أن المسرحية تحمل مفاجآت عديدة في أحداثها: "سمير وشيرين سيكونا ناقر ونقير مع بعض طوال العرض".

ومسرحية "الزهر لما يلعب" من بطولة سمير غانم وشيرين وطارق الإبياري وإيمي طلعت زكريا، ومن إخراج طارق الإبياري، ومن إنتاج وتأليف أحمد الإبياري.