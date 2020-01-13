بالفيديو- زينة تتدرب على مشاهد الأكشن في "الفلوس"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: نشرت الفنانة زينة، فيديو لها أثناء تدريباتها على مشاهد الأكشن بدورها في فيلم "ألفلوس" عبر حسابها في "انستجرام". وكتبت زينة: "أحلى حاجة المؤثرات الصوتية اللي في الأكشن.. تش تش تش.. لما تاخد بنت أختك وأنت رايح تتمرن". وظهر في الفيديو أثناء تدريباتها على مشاهد الأكشن بالفيديو، كل من المطرب تامر حسني والفنان خالد الصاوي. والفيلم قصة تامر حسني، وسيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومي عز الدين وغيرهم.

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