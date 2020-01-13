تراند اليوم : صحفي لبناني يكشف عن معلومة تغير مجرى الأحداث في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

فجر صحفي لبناني مفاجأة من العيار الثقيل بعد الكشف عن معلومة مثيرة في قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى داخل فيلا نانسي عجرم على أيدي زوجها فادي الهاشم.

وبرر الصحفي اللبناني باسيل أسلي العثور على 16 طلقة داخل جسد المجني عليه محمد حسن الموسى.

وقال "أسلي" إن السر في مسدس فادي الهاشم ، حيث أنه من نوع خاص .

وأضاف: هذا المسدس يطلق عددًا كبيرا من الطلقات بمجرد الضغط عليه لمرة واحدة .

وكان الكثير من المتابعين شككوا في دوافع فادي الهاشم للقتل ، مؤكدين أنه لو كان دفاعا عن النفس لأطلق رصاصة واحدة أو اثنتين على الأكثر ، لكن إطلاق 16 رصاصة يكشف عن نية القتل لدى فادي الهاشم.

