فن ومشاهير

تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن رفض الزواج من حبيبها: الأفضل أن أبقى "عشيقة" له

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أعلنت فنانة شهيرة عن أسباب رفضها الزواج من حبيبها رغم علاقتهما التي يعرفها الجمهور.

أوضحت المطربة الكولومبية شاكيرا أن أسباب عدم زواجها من المدافع الإسباني جيرارد بيكيه ترجع إلى خوفها الشديد من فكرة الزواج.

وقالت في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" : أريده أن يظل يراني عشيقته أو (الثمرة المحرمة) .. لا أريده أن يراني كزوجة .

وتابعت: أريد أن يبقى في حالة جيدة لكي يفهم أن كل شيء يعتمد على سلوكه .

وترتبط شاكيرا بعلاقة مع "بيكيه" منذ عشر سنوات وأنجبا طفلين.

Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا