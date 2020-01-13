تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن رفض الزواج من حبيبها: الأفضل أن أبقى "عشيقة" له

أعلنت فنانة شهيرة عن أسباب رفضها الزواج من حبيبها رغم علاقتهما التي يعرفها الجمهور.

أوضحت المطربة الكولومبية شاكيرا أن أسباب عدم زواجها من المدافع الإسباني جيرارد بيكيه ترجع إلى خوفها الشديد من فكرة الزواج.

وقالت في تصريحات لبرنامج "60 دقيقة" : أريده أن يظل يراني عشيقته أو (الثمرة المحرمة) .. لا أريده أن يراني كزوجة .

وتابعت: أريد أن يبقى في حالة جيدة لكي يفهم أن كل شيء يعتمد على سلوكه .

وترتبط شاكيرا بعلاقة مع "بيكيه" منذ عشر سنوات وأنجبا طفلين.

