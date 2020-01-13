تراند اليوم : نانسي عجرم تخرج عن صمتها وتهدد هؤلاء بالانتقام

بعد الأنباء التي انتشرت أمس عن إلقاء القبض على الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، عقب ظهور أدلة جديدة تورطه في قضية قتل "لص الفيلا"، كشف المحامي غابي جرمانوس ، الوكيل القانوني لفادي الهاشم ، أن هذه شائعات وتؤثر على القضية سلبا، لعدم علاقتها بالحقيقة.
وقال في تصريحات تلفزيونية، إن نانسي وزوجها ملتزمان بتنفيذ أي قرار يصدر عن القضاء بشأن قضية ”قتيل الفيلا“، مشيرا إلى عدم ظهور أي أحداث جديدة في القضية، وأن نانسي وزوجها في انتظار كلمة القضاء، وأن إغلاق القضية مرتبط بمجريات التحقيق وعمل الأجهزة الأمنية والعمل الفني.
وأشار المحامي إلى أن الفنانة نانسي قررت مقاضاة بعض الجهات، التي تنشر أخبارا كاذبة لاختلاق مشاكل وأزمات في القضية بعيدا عن الحقيقة من أجل التشهير بها وبزوجها، موضحا أنها تعرضت لحملات تشويه كثيرة منذ وقوع الحادث حتى الآن.
ووجه البعض اتهامات لزوج نانسي عجرم بناءًا على تصريحات والدة الشاب القتيل، بتزوير فيديوهات كاميرات المراقبة، التي سجلت اقتحام شاب الفيلا بهدف سرقتها، وهو ما نفاه محامي الأسرة، مؤكدًا أن ما يقال كذب ولا علاقة له الواقع.