من هو الفنان البحريني الراحل طفاشوه ؟ – فيديو

انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان البحريني الكبير علي الغرير اليوم الأحد عن عمرٍ يناهز الـ 47 سنة، وذلك إثر سكتة قلبية. ويعد الغرير الذي اشتهر بلقب ” طفاشوه” من أشهر الممثّلين في البحرين والخليج العربي من خلال أدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية ومن أبرزها مسلسل سوالف طفاش. ويلقى الغرير شهرة كبيرة لدى الأطفال من خلال الأدوار الكوميدية التي أدّاها في مسلسلات وأفلام ««سواف طفاش» بمعية الفنان خليل الرميثي، حيث شكّلا ثنائيًا محبوبًا ومميزًا.
مسيرة الغرير الفنية
ولد الفنّان الغرير في 30 سبتمبر 1972م، ودخل عالم التمثيل منذ أن كان في الثامنة عشرة من عمره من خلال مسلسل «رحلة العجائب» في العام 1990م. وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسل بحريني وخليجي خلال مسيرةٍ امتدّت نحو 30 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل «جديمك نديمك». كما شارك الغرير في المسرح من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحليّة والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عُرضت في دور السينما بالبحرين والخليج وكان أبرزها «سوالف طفاش: جزيرة الهلامايا» في العام 2016، و «طفاش والأربعين حرامي» في 2017، وآخرها «طربال رايح جاي» في العام 2018.
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