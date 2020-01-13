ممثلة سعودية متهمة بالاساءة للحجاب والترويج للتدخين

ميرنا وليد - بيروت - سبب مشهد كوميدي للممثلة السعودية ​إلهام علي​ في مسلسلها الكوميدي الذي يعرض واسمه "سريع وسريع" ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تقليدها الرجال وهي ترتدي الحجاب وتدخين السجائر بطريقة بشعة.

وتظهر الممثلة السعودية في مقطع فيديو وهي تدخن وتصرّخ ما تسبب في اتهامها بالإساءة إلى الحجاب والترويج للتدخين من قبل المشاهدين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعيش إلهام علي حالياً في البحرين بعد ان انتهت من مرحلة الثانوية، حيث أعلنت هذا الأمر بعد تردد شائعات حول هروبها من السعودية إلى البحرين.

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