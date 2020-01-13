باسكال مشعلاني تعايد زوجها على طريقتها الخاصة..بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - على طريقتها الخاصة عايدت الفنانة اللبنانية ​باسكال مشعلاني​ زوجها الملحن والموزع الموسيقي اللبناني ​ملحم أبو شديد​ بمناسبة عيد ميلاده، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعها بزوجها، وعلقت عليها بالتالي:

"عقبال الميه ملحم انت زوجي. وحبيبي ورفيق الدرب واوفى صديق، الله يخليك بصحتك وما يحرمنا من بعض طول العمر".

يذكر ان أخر أعمال مشعلاني كانت أغنية "إتعذبت كفايا" التي طرحتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب.

"إتعذبت كفايا" من كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع موسيقي عادل عايش، وتم تصويرها في تركيا على مدى يومين مع المخرج اللبناني زياد خوري.

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