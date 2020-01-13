عارضة أزياء في حالة خطيرة بعد سقوطها من الطابق الثالث

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن كانت في ملهى ليلي وسط موسكو مع صديقها، سقطت عارضة الأزياء الروسية ، من الطابق الثالث، أمس الأحد.

وكشفت التحقيقات بحسب موقع "Mirror"، أنأحد العاملين وجد بونتوس طريحة الأرض وهي بوعيها، وقد طلبت من العامل أن يتصل بالطوارئ.

وتم نقل بونتوس إلى إحدى مستشفيات موسكو، وتم تشخيص حالتها بأنها مصابة بخلع في الفخذ، وهي حالياً في العناية المركزة وفي حالة خطيرة.

وفي وقت الحادثة كان صديقها نائماً ومخموراً بعد الحفلة، فلم يسمع صديقته عندما وقعت من نافذة الشقة.

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