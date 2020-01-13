تراند اليوم : شاهد.. نشطاء يتهمون أصالة بالسرقة والمطربة تعترف

شن نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على المطربة السورية، أصالة نصري، واتهموها بسرقة فكرة أحدث أغنياتها المصورة “شامخ” من أغنية أجنبية.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا توضح مدى التقارب في تنفيذ أغنية “شامخ” وأغنية “Dear Society”، للمغنية ماديسون بير، والتي كانت طرحتها في شهر مايو الماضي.

وقالت أصالة تعليقا على تقليد أغنيتها لأغنية أجنبية: “هل التشابه يؤذي؟ طالما لا يؤذي ليس هناك مشكلة”.

وجاء رد أصالة على في مؤتمر صحفي، عقدته على هامش أول حفل غنائي تحييه، بعد إعلان طلاقها رسميا من زوجها، المخرج طارق العريان.