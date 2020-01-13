القاهرة - محمد الشناوي
بالتزامن مع طرح كليبه الجديد "خلينا نرجع" الذي يعود بها المطرب أحمد الشريف للحياة الفنية بعد ابتعاد طويل، أجرى حوارا لبرنامج "فكرة سامي الفهري" التونسي، ليتحدث عن فترة غيابه وابتعاده.وقال الشريف: "استمعت للشائعات التي خرجت حول ابتعادي عن الحياة الفنية والتزامي الديني، وفي النهاية أنا مسلم وأتمنى أن يرزقني الله حسن الخاتمة، ولكن الدين لا علاقة له بابتعادي.
وتابع: "هناك من اتصل بي من أصدقائي للاطمئنان عليّ بعد شائعات سفري للحرب في سوريا والعراق، وكل هذا لم يكن حقيقيا، مررت بفترة عصيبة وقررت الابتعاد عن الفن والإعلام بسببها، وأعود الآن". يذكر أن أحمد الشريف شارك في الموسم الأول من برنامج "ستار أكاديمي" وطرح بعدها ألبومه ومجموعة من الأغاني المنفردة، ليختفي تماما عن الأضواء منذ سنوات، ويعود في بداية 2020 بأغنية جديدة.
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كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الشريف يؤكد أن الالتزام الديني ليس السبب وراء ابتعاده عن الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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