شكرا لقرائتكم خبر عن نهال نبيل عن كليب "شامخ": لا يشبه "Dear Society" باستثناء الديكورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت المطربة نهال نبيل مخرجة فيديو كليب أغنية "شامخ" التى طرحتها المطربة أصالة عن سعادتها بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح الكليب والتى تتعاون معها لأول مرة واصفة أياها بصوت قوى ومميز والأغنية من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبد العزيز الميانا، وتدور أحداثه في إطار درامي داخل ديكور واحد بملابس بيضاء .

نهال قالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها استغرقت حوالى 16 ساعة فى تصوير الكليب فى أحد الاستديوهات بمنطقة الهرم مشيرة إلى أنها اكتسبت خبرة كبيرة بعد تصويره بالإضافة إلى تشجيع أًصالة لها .









وفيما يتعلق بتشابه الكليب مع أغنية "Dear Society" للمغنية الأمريكية ماديسون بير أكدت نهال نبيل أنه لايوجد أى تشابه بين الكليبين غير فى تشابه الديكورات التى قد تكون متاحة فى عدد من الكليبات وبعض أشكال الإضاءة مضيفة أن جمهور أصالة واعى ويعلم أنه شىء مختلف ويوجد بعض الفئات التى تحاول تشويه النجاح .

وأضافت أن الكليب حقق نجاح كبير ووصل إلى أكثر من 3 مليون مشاهدة فى أقل من يومين مضيفة: أتمنى أن يستمر هذا النجاح .









وقالت الفنانة نهال نبيل: تجربة الإخراج بالنسبة لى مع الفنانة أصالة لم تكن الأولى لها على مستوي الغناء، فقد سبق واخرجت أكثر من أغنية منها "كان واحشنى" و"لو حبيت ترجع لى" و"تفاصيل حياتى" وايضا أغنية للمطرب السعودى إسماعيل مبارك بعنوان "عندى أحلى" وأغنية للمطربة ميرفت وجدي بعنوان "بفتكرك".

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وتستعد نهال نبيل لطرح كليب لأغنية باسم "لو بيحبك هيرجع" والتى قامت بتصويرها فى فرنسا.









ونفت نهال نبيل ما تردد أن اتجاهها للإخراج سيبعدها عن الغناء، حيث أكدت ان الغناء بالنسبة لها هو الإهتمام الأول ويليه إخراج الكليبات والذى تجد فيه الفرصة للتعبير عن أفكارها وتقديمها فى قوالب درامية مصورة.