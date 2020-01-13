رسمياً.. موعد طرح فيلم Fast & Furious 9 بدور العرض العالمي

رسميا.. موعد طرح فيلم Fast & Furious 9 بدور العرض العالمي

الإثنين 13 يناير 2020

كشفت شركة Universal، عن الموعد الرسمي للجزء الجديد من سلسلة الأكشن والاثارة الشهيرة Fast & Furious 9، والمقرر له يوم 22 مايو من العام الجاري، بشكل نهائي، بعد الانتهاء من تصوير الفيلم منذ أيام قليلة وانتقاله لمرحلة إضافة المؤثرات البصرية والصوتية.



ومن المقرر أن يشهد الشهر الجارى، طرح التريلر الرسمي الأول للفيلم، قبل عرضه بدور العرض، بحسب ما نشر "ديزل" أوائل ديسمبر الماضي عبر حسابه، قائلاً "سيتم الاعلان عن اليوم المحدد فى الثامن عشر من هذا الشهر، الجميع متحمس للنجاح الباهر ورؤية الفيلم الجديد".

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يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى إلى فريق "Fast & Furious 9" الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.

كما يعود لتقى المغنى والممثل Don omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011.

وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.