شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم The Professor يحقق 145 ألف جنيه بعد 12 يوما من طرحه بدور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم The Professor، للممثل العالمى جونى ديب الذى وصل إلى دور العرض المصرية أول يناير الجارى بعد أكثر من حوالى الـ 7 أشهر على عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية إيرادات تبلغ حوالى 145 ألف جنيه مصري، خلال 12 يوما منذ طرحه بـ دور العرض المختلفة المصرية، كما وصل الفيلم إلى دور العرض بالأمارات ولبنان والبحرين وإيران، يوم 2 يناير الجارى.

الفيلم من إخراج وتأليف وين روبرتس، وبطولة جوني ديب، زوي ديوتش، جوستين وارينجتون، روزماري ديويت، رون ليفينجستون، داني هيوستن، بالوما كوياتكوفسكي، سيوبهان فالون هوجان.

ويدورالفيلم حول أستاذ جامعي يعيش حياته بزهد كبير بعد تشخيص إصابته بمرض لا علاج له، ويدور في إطار كوميديا ودراما.

يذكر أنه النجم العالمى جونى ديب قرر إنتاج عرض موسيقى غنائى عن حياة الأسطورة الراحل مايكل جاكسون، ولكن لن يكون العرض مثل غيره من الأعمال السيرة الذاتية.

الاختلاف فى العمل الذى قرر جونى ديب إنتاجه، هو أن العرض سيكون من منظور "قفاز الترتر" الشهير للمغنى الراحل.

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العمل من تأليف المؤلف المسرحي جوليان نيتزبرج بعنوان "حب قفاز: حكاية موسيقية غير مصرح بها عن حياة مايكل جاكسون"، ويتناول العمل الصعوبات التى واجهت مايكل جاكسون، والفضائح التى حاولت الإساءة لسمعته.

"حب قفاز" سيتم افتتاحه فى 25 يناير الجارى بمسرح "كارل ساجان" ومسرح "آن درويان" فى لوس أنجلوس.

وكان المنتج "أبرم جراهام" صانع فيلم Bohemian Rhapsody للممثل العالمى ذات الأصول المصرية رامي مالك، قد أكد أن شركته تعمل على انتاج فيلم روائى جديد يسرد قصة حياة مايكل جاكسون في مجال الموسيقي وحياته الاجتماعية.