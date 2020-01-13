شكرا لقرائتكم خبر عن "ارض الطيابة" تجمع بين مدحت صالح والملحن كريم نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون مدحت صالح مع الملحن كريم نور في أغنيتن بألبوم الجديد، الأولى بعنوان "ارض الطيابة" وهي من كلمات وليد العيسوي، وتوزيع الموسيقي جو حنا، والثانية لم يستقر على اسم الأغنية حتى الأن، وهى من كلمات محمد رسلان، وتوزيع جو حنا، ومن المقرر أن يتم طرحه الأغنيات فى الفترة المقبلة حسبما أكد كريم نور لـ"الخليج 365".

كما يستعد المطرب مدحت صالح لطرح أغنية جديدة، وهى ضمن أحداث فيلم "الحوت الأزرق"، والأغنية من كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان فارس فهمي، وتوزيع الموسيقى باسم سعيد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأيام المقبلة على يوتيوب، ومن بطولة أحمد سلامة، وأحمد صيام، وعماد رشاد، ونرمين ماهر، وندي بهجت، وراندا البحيري، ومن تأليف أسامة حسام الدين، وإخراج علاء مرسى.

من ناحية أخرى طرح مدحت مؤخراً كليب جديد بعنوان "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى صرح بأن الكليب واقعى وبه جزء درامي لتحفيز الشباب على عدم اليأس، وأهدى النجم مدحت صالح أغنية "عايش وحدك" إحدى أغنيات ألبومه الأخير "بنت القلب"، من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان بهاء عبد الواحد للفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى.

Advertisements

كما أحيا مدحت صالح يوم 6 يناير الماضي حفلا بدار الأوبرا المصرية، وقدم أبرز أغانيه خلال مشواره الفنى، مثل "كوكب تاني"، "المليونيرات"، "جاى على نفسك"، "قلب واحد"، و"ثلاث سلامات" فضلا عن أغانى ألبومه الأخير "بنت القلب"، الذى يضم أغانى "زى مانت عايز"، "عليك إحساس"، "هم الحبايب"، "بنت القلب".

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية جديدة تحمل اسم "تعرفي تسكتي" عبر قناته بموقع يوتيوب، من كلمات بهاء الدين محمد وألحان مصطفي جاد، وتعد من أغانى ألبومه الجديد "بنت القلب" الذى طرح منه أكثر من أغنية، وأغنية "خليك جامد" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج يحيى ممتاز الذى أصر على أن يكون الكليب واقعى به جزء درامى لتحفيز الشباب على عدم اليأس.